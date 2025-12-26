Rotondi celebra le tradizioni con la 3ª Sagra del Ciuccio di Fuoco

Rotondi (AV) si prepara a vivere tre giornate di festa con la 3ª Sagra del Ciuccio di Fuoco, in programma il 26, 27 e 28 dicembre 2025. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso del periodo natalizio in Irpinia, richiama visitatori e famiglie grazie a un ricco calendario di iniziative che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

