Rosso Natale? Sì ma in modo Gen Z | come indossarlo senza sembrare un addobbo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale della Gen Z è decisamente diverso da quello dei millennials: bibite analcoliche, a letto presto e meno attenzione all’apparenza. È quanto traspare dai social, che consacrano questa generazione come quella della vibe clean e di chi vuole proteggere la propria salute mentale. Ed è qui che entra in gioco il rosso natale: come interpretano questo colore a dir poco iconico le nuove leve? Rosso Natale, ma in versione Gen Z: un approccio più soft. Tra i dati più evidenti c’è sicuramente il tramonto del rosso tipico dei tovaglioli da tavola, ma non sparisce del tutto. È declinato infatti non solo in sfumature più profonde, ma lascia anche spazio ad altri colori, solitamente più caldi (come le tonalità del borgogna o del cioccolato), o tocchi di neon che rendono l’atmosfera decisamente più colorata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

