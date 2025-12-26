Roma vs Genoa diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Vietato fallire per i giallorossi in cerca di continuità e punti persanti contro un avversario in piena lotta salvezza. Roma vs Genoa si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi stazionano nelle zone alte della classifica, quarti con 30 punti dopo 16 giornate e ora vogliono sfruttare il fattore casalingo per restare agganciati alla zona Champions. La squadra di Gasperini, però, difetta di continuità: dopo le due vittorie contro Glasgow e Como, tra campionato ed Europa League, sono arrivati tre Ko nelle ultime quattro partite con Napoli, Cagliari e Juventus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

