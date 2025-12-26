Roma tra Genoa e mercato | Disasi resta un’idea forte per gennaio

La testa è già rivolta all'Olimpico e alla sfida contro il Genoa, incrocio che chiude il 2025 e che arriva dopo la caduta di Torino contro la Juventus. La Roma di Gian Piero Gasperini sa di non potersi permettere altri passi falsi, soprattutto in un momento in cui la classifica impone lucidità e continuità. Ma mentre il campo reclama risposte immediate, sullo sfondo avanza il mercato di gennaio, una finestra che Frederic Massara considera decisiva per alimentare un sogno che nella Capitale manca da troppo tempo: la Champions League, assente ormai da sette stagioni. Le riflessioni della dirigenza partono dall'attacco, reparto individuato come prioritario, ma non si fermano lì. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, nulla di grave per Bailey. Mercato: accelerata Zirkzee, Disasi per la difesa; Chelsea, Disasi non potrà partire in prestito: Milan e Roma lo seguono; Mercato Roma, più Dragusin che Disasi: la formula e la posizione del Tottenham; Mercato Roma, Dragusin prende quota: Disasi scivola. La situazione. Mercato Roma, più Dragusin che Disasi: la formula e la posizione del Tottenham - Il mercato invernale non è ancora ufficialmente aperto, ma in casa Roma si preannunciano giorni caldissimi.

Mercato Roma, subito Rasparori e poi Zirkzee - Paulo Dybala aspetta i suoi fratelli: Jack Raspadori e Joshua Zirkzee, in rigoroso ordine d’arrivo (almeno questa è la speranza di Gasperini). ilmessaggero.it

MERCATO - Chelsea, Disasi offerto al Barcellona: Roma e Milan osservano - Il difensore centrale classe 1998 è tra i nomi in uscita dal Chelsea in vista del mercato di gennaio e il suo profilo sta attirando l’ ... napolimagazine.com

De Rossi, recupero a sorpresa prima di Roma-Genoa: Thorsby è già tornato in gruppo - facebook.com facebook

De Rossi: "Alla Roma non meritavo l'esonero, ora col Genoa lavoro per farla perdere" #SkySport #DeRossi #Genoa #Roma #RomaGenoa #SerieA x.com

