I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un uomo di 35 anni della zona poiché trovato in possesso di oltre 3 chilogrammi di hashish, suddiviso in 34 panetti, nascosti in un trolley all’interno della propria abitazione. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 per una lite. Giunti all’indirizzo indicato, in via Morelli, hanno effettuato un controllo nell’appartamento di proprietà dell’arrestato poiché insospettiti dal forte odore di sostanza stupefacente e hanno rinvenuto l’hashish, confezionato con sopra l’etichetta ‘Lemon Haze’, pronto per la vendita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, nascondeva 3 kg di hashish in un trolley: arrestato 35enne

Leggi anche: Nascondeva 2,5 kg di hashish nel vano della ruota di scorta. Arrestato 22enne

Leggi anche: Nascondeva oltre 37 kg di hashish nel terreno di casa: arrestato 45enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Acilia, nascondeva chili di esplosivi tra casa e box: arrestato 42enne; Coca e hashish per Natale: a 21 anni già nascondeva più di 3 chili di droga.

Roma Tor Bella Monaca, 4 arresti: 3 kg di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa - Tor Bella Monaca, blitz dei Carabinieri coordinati dalla Procura: 4 arresti, 3 kg di droga, pistola Beretta con munizioni e contanti sequestrati. ilquotidianodellazio.it