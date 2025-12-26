Roma, 26 dicembre 2025 - Arrivano brutte notizie dall'infermeria per la Roma. I giallorossi infatti dovranno rinunciare per circa un mese a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Durante l'allenamento effettuato per la Vigilia di Natale, il capitano si era fermato, lamentando un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato appunto una lesione, che terrà il giocatore lontano dai campi per circa trequattro settimane. Un'assenza che rischia di complicare la situazione della Roma. Pellegrini, che in questa stagione ha collezionato 17 presenze condite da tre gol e un assist, viene ritenuto un elemento molto importante da Gian Piero Gasperini, adesso costretto a trovare nuove soluzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma, lesione per Pellegrini: ecco quanto dovrà stare fuori

