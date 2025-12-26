Roma investita da un’auto mentre attraversa la strada | 86enne muore ai Parioli
(Adnkronos) – Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli. Da una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Incidente in viale Parioli, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: morta 86enne
Leggi anche: Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni
Roma, investita da auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli - Un'anziana donna di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. msn.com
Roma, investita da un’auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli - Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. cn24tv.it
Investita mentre attraversa la strada, muore donna di 86 anni - Incidente mortale nella mattina di oggi a Roma, nel quartiere Parioli, dove una donna di 86 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. rainews.it
#Roma, 63enne investita da un automobilista davanti il parco di largo Labia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.