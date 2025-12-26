È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Roma, investe un ciclista e scappa: 59enne rintracciata e denunciata

Leggi anche: Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile

Leggi anche: Auto investe ciclista a Pontedellolio, 59enne trasportato in elicottero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Casavatore, 25enne in bici elettrica investito e ucciso: il pirata della strada scappa via.

Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile - La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l’incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. fanpage.it