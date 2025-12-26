Roma investe un ciclista e scappa | 59enne rintracciata e denunciata
È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile
Leggi anche: Auto investe ciclista a Pontedellolio, 59enne trasportato in elicottero
Casavatore, 25enne in bici elettrica investito e ucciso: il pirata della strada scappa via.
Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile - La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l’incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. fanpage.it
Investe volontariamente un ciclista e poi scappa: denunciato il ‘pirata’ della strada - Reggio Emilia, 1° settembre 2025 – È accusato di aver volutamente investito un ciclista e poi di essere scappato. ilrestodelcarlino.it
L'Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028 di Roma Capitale: è un bilancio solido, che sceglie di mettere al centro le persone e i bisogni quotidiani. Rafforza il sociale, investe sui servizi di prossimità e assegna più risorse ai Mun - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.