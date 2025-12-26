Roma investe un ciclista e scappa | 59enne rintracciata e denunciata

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Romatoday.it

