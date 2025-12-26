Roma Florenzi | Con il Liverpool il più grande rimpianto La fascia una grande responsabilità

Tra il 2010 ed il 2020, con l’intervallo di una singola stagione, quella 20112012 con il Crotone, Alessandro Florenzi ha vestito la maglia della Roma, vivendo annate importanti che gli hanno regalato anche la soddisfazione di indossare la fascia di capitano. Il classe ’91, ritiratosi dal calcio qualche mese fa, ha rilasciato un’intervista a Storie di Serie A su Radio TV, dove ha raccontato alcuni passi della sua esperienza giallorossa, a partire dalla più grande soddisfazione, con annesso rimpianto, con questi colori. Queste le sue parole: “Sicuramente la semifinale di Champions League. Ed è stata una partita molto discussa, il VAR non c’era. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

