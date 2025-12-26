A pochi giorni dalla sfida tra Roma e Genoa di lunedì sera, De Rossi ha rilasciato una lunga intervista per i microfoni di Dazn in cui, ovviamente, ha parlato anche di Roma. Le sue previsioni sulla squadra, il rapporto coi calciatori e poi la rottura con Lina Souloukou: di questo e altro ha parlato lo storico capitano giallorosso nell’intervista rilasciata all’amico Massimo Ambrosini. L’esonero con la Roma: cosa è successo. “ A vederla adesso un po’ mi dispiace quello che è successo, hanno avuto l’exploit che io avevo predetto. Primo anno si costruisce, secondo si cresce, terzo si lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, De Rossi torna sull’esonero: “Io e il mio staff non lo meritavamo”

Leggi anche: De Rossi pronto al ritorno, Juric a rischio esonero: destini incrociati per gli ex Roma

Leggi anche: Bisseck torna sull’Atletico: «Non il risultato che meritavamo, ma…» – FOTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

De Rossi torna a Roma: la sorpresa al figlio Noah; De Rossi torna a Roma e fa una sorpresa al figlio: il video che commuove tutti; De Rossi torna all'Olimpico: Voglio vincere, ma per me è contro natura sperare che la Roma perda; Mercato, intreccio Roma-Genoa: di chi si sta parlando.

De Rossi, le verità mai dette e la previsione sulla Roma: "Cosa è successo". Poi i retroscena su Spalletti e Stranger Things... - In un'intervista a Dazn, all'amico Massimo Ambrosini, l'allenatore del Genoa, che lunedì tornerà all'Olimpico da avversario, si racconta a 360 gradi ... msn.com