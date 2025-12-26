Roma De Rossi torna sull’esonero | Io e il mio staff non lo meritavamo
A pochi giorni dalla sfida tra Roma e Genoa di lunedì sera, De Rossi ha rilasciato una lunga intervista per i microfoni di Dazn in cui, ovviamente, ha parlato anche di Roma. Le sue previsioni sulla squadra, il rapporto coi calciatori e poi la rottura con Lina Souloukou: di questo e altro ha parlato lo storico capitano giallorosso nell’intervista rilasciata all’amico Massimo Ambrosini. L’esonero con la Roma: cosa è successo. “ A vederla adesso un po’ mi dispiace quello che è successo, hanno avuto l’exploit che io avevo predetto. Primo anno si costruisce, secondo si cresce, terzo si lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: De Rossi pronto al ritorno, Juric a rischio esonero: destini incrociati per gli ex Roma
Leggi anche: Bisseck torna sull’Atletico: «Non il risultato che meritavamo, ma…» – FOTO
De Rossi torna a Roma: la sorpresa al figlio Noah; De Rossi torna a Roma e fa una sorpresa al figlio: il video che commuove tutti; De Rossi torna all'Olimpico: Voglio vincere, ma per me è contro natura sperare che la Roma perda; Mercato, intreccio Roma-Genoa: di chi si sta parlando.
De Rossi, le verità mai dette e la previsione sulla Roma: "Cosa è successo". Poi i retroscena su Spalletti e Stranger Things... - In un'intervista a Dazn, all'amico Massimo Ambrosini, l'allenatore del Genoa, che lunedì tornerà all'Olimpico da avversario, si racconta a 360 gradi ... msn.com
De Rossi torna all’Olimpico da avversario: è Roma-Genoa - L'importante match del 17esimo turno di serie A è in programma lunedì 29. news.fidelityhouse.eu
VIDEO - De Rossi torna a Roma: l’emozionante sorpresa al figlio Noah - Sui social di Sarah Felberbaum il filmato che vede protagonisti DDR e il figlio, dopo il rientro nella Capitale del tecnico del Genoa ... ilromanista.eu
Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia #pellegrini #roma #romagenoa x.com
Concerto-tributo a FABRIZIO DE ANDRÉ con i "Mille papaveri rossi a Roma" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.