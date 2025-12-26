Roma auto travolge e uccide una 86enne

20.00 Una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa a Roma, nel quartiere Parioli, mentre attraversava la strada. Alla guida dell'automobile che l'ha investita, una Fiat Panda, c'era una donna di 70 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale. Si indaga per omicidio stradale. Con la morte della 86enne sono ormai 114 le vittime di incidenti stradali a Roma nel 2025.

