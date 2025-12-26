Rogo in azienda rifiuti del Casertano il sindaco di Teano | Sono indagato

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Teano Giovanni Scoglio è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in relazione al rogo sviluppatosi nell’azienda di rifiuti “Campania Energia” lo scorso 16 agosto. È stato lo stesso primo cittadino ad annunciarlo il giorno di Natale con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui ha comunicato alla cittadinanza di aver ricevuto “ alla vigilia del Santo Natale la notifica del provvedimento con cui mi si informa di essere sottoposto ad indagini in relazione al rogo sviluppatosi il 16 agosto in Località Palmieri. Il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – spiega Scoglio – è relativo alla mia funzione di custode giudiziario del sito Campania Energia, unitamente ad altri soggetti, affidatami solo 2 mesi prima dell’incendio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

