Rogo durante i preparativi del pranzo di Santo Stefano a Campodarsego 2 bambini intossicati dal fumo

Una palazzina di Sant'Andrea di Campodarsego, nel Padovano, ha preso fuoco durante i preparativi del pranzo di Santo Stefano. Venti persone sono state evacuate e tra gli intossicati ci sono due bambini.

Le fiamme si sono sviluppate durante la notte sotto una pioggia battente: le cause del rogo sono ancora da chiarire