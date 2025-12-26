Un incendio è divampato all’alba di oggi a San Giorgio Bigarello, in località Villanova De Bellis, nel Mantovano. Le fiamme hanno interessato l’agriturismo “Corte Rocca”, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e il trasporto in ospedale di sette persone per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato dalla veranda dell’agriturismo, per poi estendersi rapidamente all’intera struttura. All’interno dell’edificio vivevano due famiglie, parenti tra loro, che sono riuscite a mettersi in salvo. Nessuno ha riportato ustioni o ferite, ma per precauzione la maggior parte delle persone presenti è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mantova per inalazione di monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rogo devastante nell’agriturismo dopo la festa di Natale: panico e feriti, spaventoso

