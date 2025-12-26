Rivetti a DAZN | Il colpo dei sogni? Sicuramente Lautaro Martinez Sogno di vedere il Modena giocare contro la mia Inter
Inter News 24 Rivetti, il presidente del Modena, ha espresso la propria opinione in merito a diverse suggestioni di Serie A, paragoni offensivi e al legame con l’Inter. Nel corso della nuova puntata di Professione Presidente su DAZN, il presidente del Modena Carlo Rivetti si è raccontato senza filtri, rispondendo a una serie di domande che spaziano dal mercato ideale ai sogni futuri del club gialloblù. Tra provocazioni e sorrisi, Rivetti ha immaginato il Modena in Serie A, soffermandosi sul tipo di attaccante che vorrebbe portare con sé, sul rendimento dell’attuale bomber e su un rapporto con l’Inter che oggi vive più di rispetto che di appartenenza emotiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il retroscena su Santiago Castro e Lautaro Martinez! Ausilio pianifica il primo colpo del 2026
Leggi anche: Bologna Inter è anche Castro contro Lautaro Martinez. E il futuro…
“Chi porto a Modena in caso di promozione in Serie A Lautaro Martinez” Il patron del Modena Rivetti non mette limiti ai suoi sogni ed esalta anche Ettore Gliozzi: "Lui o Lautaro Per la Serie B scelgo Gliozzi, sta lavorando molto bene. In fondo, però, ci so - facebook.com facebook
"Massolin è un . Ai giovani devi dare opportunità e occasioni" L'intervista integrale al Presidente del Modena è sull'app #DAZN: guarda x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.