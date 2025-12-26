Rivetti a DAZN | Il colpo dei sogni? Sicuramente Lautaro Martinez Sogno di vedere il Modena giocare contro la mia Inter

Inter News 24 Rivetti, il presidente del Modena, ha espresso la propria opinione in merito a diverse suggestioni di Serie A, paragoni offensivi e al legame con l’Inter. Nel corso della nuova puntata di Professione Presidente su DAZN, il presidente del Modena Carlo Rivetti si è raccontato senza filtri, rispondendo a una serie di domande che spaziano dal mercato ideale ai sogni futuri del club gialloblù. Tra provocazioni e sorrisi, Rivetti ha immaginato il Modena in Serie A, soffermandosi sul tipo di attaccante che vorrebbe portare con sé, sul rendimento dell’attuale bomber e su un rapporto con l’Inter che oggi vive più di rispetto che di appartenenza emotiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

