Ritorna il Circuito Gravel Maxxis | 8 appuntamenti da non perdere nel 2026

Il gravel continua a crescere, a contaminare stili e a conquistare ciclisti di ogni provenienza: strada, MTB, cicloturismo. E nel 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle strade bianche e dell’avventura su due ruote: il Circuito Gravel Maxxis, al via con la seconda edizione e un calendario di otto eventi distribuiti da marzo a ottobre. Un progetto che non punta sulle classifiche né sugli abbonamenti “a pacchetto”, ma sulla sostanza: pedalare, esplorare, condividere, attraversando alcuni dei territori più vocati al ciclismo in Italia tra pianure, colline e montagne. Un vero viaggio itinerante che premia la costanza con un sistema di brevetti e riconoscimenti concreti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

