Tempo di lettura: 2 minuti I servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti del cd. Aperitivo della Vigilia di Natale hanno consentito non solo di gestire l’ordine pubblico ma anche di avviare tempestive indagini. La Squadra Mobile, coordinata dalla competente Autorità Giudiziaria, ha ricostruito due episodi delittuosi occorsi il pomeriggio del 24 dicembre, in zona Tuoro Cappuccini di Avellino. Nel primo episodio, un 25enne, a seguito di una discussione con il titolare di un esercizio commerciale (bar), ha lanciato all’indirizzo dell’esercente un bicchiere di vetro procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15 s. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Risse durante l'aperitivo della Vigilia: denunciati un 25enne e un minore

Avellino, rissa durante la Vigilia di Natale: uomo ferito al volto, si indaga - Violenza e tensione ieri sera durante i consueti brindisi della vigilia di Natale, ad Avellino, nella zona tra via Cannaviello e Via Tuoro Cappuccini ad Futili motivi alla base di un diverbio, rapidam ... corriereirpinia.it