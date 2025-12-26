Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni al bar "La Mama de la Mama", a Cerro Maggiore (Milano, e la sospensione della licenza per 5 giorni all'esercizio pubblico "Il Girasole", a Milano, in via Dei Panigarola. A Cerro Maggiore. I militari del Comando Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore (MI) hanno notificato la sospensione al titolare de "La Mama de la Mama" in quanto, il 7 dicembre scorso sono intervenuti davanti all'esercizio per una rissa iniziata all'interno del locale per futili motivi e proseguita poi all'esterno, a seguito della quale tre avventori hanno riportato ferite da arma da taglio e, trasportati in ospedale, poi sono stati dimessi con prognosi di dieci giorni per due e sette giorni per l'altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risse, cattive compagnie e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiusi due bar a Milano e Cerro Maggiore

Leggi anche: Risse, aggressioni e armi da fuoco: chiusi due bar a Limbiate e Monza

Leggi anche: Due risse in poche ore ad Eboli: caos e feriti davanti ai bar

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Weekend in pausa: la sicurezza prima di tutto. Cattive notizie per chi aveva già pronti i look per le serate natalizie in provincia. Una discoteca della Tuscia rimarrà chiusa per 7 giorni su disposizione del Questore. Dopo diverse segnalazioni per risse, aggressio - facebook.com facebook