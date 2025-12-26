Risse aggressioni e armi da fuoco | chiusi due bar a Limbiate e Monza

Monza – Risse, sangue, violenza. Non è stato un Natale sereno quello vissuto da due bar in Brianza che si sono ritrovati alle prese con i sigilli della Questura per motivi di pubblica sicurezza dopo essere stati teatro di aggressioni e risse. A Limbiate. Nella giornata dell'antivigilia i carabinieri della Stazione di Limbiate hanno eseguito il provvedimento di chiusura per una durata di 15 giorni nei confronti di un pubblico esercizio di Limbiate. Diversi gli episodi che hanno spinto il Questore Filippo Ferri al provvedimento. Il 28 settembre un gruppo di sette persone in parte travisate e munite di armi da fuoco, coltelli, bastoni e un Taser aveva raggiunto l’esterno del bar alla ricerca di un suo cliente abituale: nella circostanza era stata a aggredita una persona, che aveva riportato lesioni personali per aver subito “contusioni multiple, trauma cranico non commotivo e altre ferite del cuoio capelluto” con una prognosi di 5 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

