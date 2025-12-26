Rissa natalizia in pieno centro volano sedie e tavolini | IL VIDEO
Violenta rissa a via Roma ad Aversa. E’ accaduto nella serata di Natale quando gruppi di ragazzi si sono affrontati a colpi di sedie e tavolini.L’episodio si è verificato non distante dal locale “Cantine Italiane”, di cui è socio il consigliere comunale Raffaele Oliva. E’ volato di tutto. Sedie. 🔗 Leggi su Casertanews.it
