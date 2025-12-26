Rissa in strada ad Aversa | sedie e tavoli lanciate contro i rivali paura tra i passanti
Rissa in via Roma ad Aversa, nella zona dei baretti, la sera di Natale: volano sedie, sgabelli e tavoli. Borrelli: "Stesse scene di un anno fa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
