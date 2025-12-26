Arista, fesa di tacchino e prosciutto cotto ritirati dal mercato per possibile presenza di Listeria. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi per il ritiro dei prodotti proprio sotto Natale. Il 24 dicembre il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale dei lotti 541327. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Rischio listeria, l'avviso del Ministero della Salute: arista, fesa di tacchino e prosciutto cotto ritirati

Rischio Listeria per prosciutto cotto - Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di prosciutto cotto di alta qualità a marchio Lenti & Lode per un rischio microbiologico (presenza di Listeria monocytogenes ). ilfattoalimentare.it