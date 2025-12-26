Oltre 4,3 milioni di euro sono in arrivo in Campania per interventi di manutenzione e riqualificazione di chiese ed edifici di culto previsti per il triennio 2025-2027. Lo stanziamento è contenuto in un decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.I comuni interessatiIl piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Riqualificare edifici di culto, 4,3 milioni in Campania: 4 le chiese salernitane interessate

Leggi anche: Dal Ministero 4.3 milioni per chiese e luoghi di culto: ecco i 2 progetti casertani finanziati

Leggi anche: Dal Ministero in arrivo 4,3 milioni di euro per chiese e luoghi di culto: gli interventi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Campania, Zinzi (Lega): Da Mit 4,3 mln per manutenzione chiese e luoghi culto; Dal Ministero in arrivo 4,3 milioni di euro per chiese e luoghi di culto | gli interventi.

Conto Termico 3.0: il tuo Comune può risparmiare fino al 75%. Il Conto Termico 3.0 è una leva strategica, non solo un incentivo. Permette ai Comuni di riqualificare edifici pubblici, eliminare il gas, ridurre i costi energetici e liberare risorse da reinvestire in se - facebook.com facebook