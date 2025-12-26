Riqualificare edifici di culto 4,3 milioni in Campania | 4 le chiese salernitane interessate

Oltre 4,3 milioni di euro sono in arrivo in Campania per interventi di manutenzione e riqualificazione di chiese ed edifici di culto previsti per il triennio 2025-2027. Lo stanziamento è contenuto in un decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.I comuni interessatiIl piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

