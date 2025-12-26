Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri davanti alla stazione di Porta Nuova

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri delle 17 del 26 dicembre a Porta Nuova. Lo ha fatto sapere l'assessore Alfredo Cremonese, nell'ambito del cartellone di eventi natalizi del Comune. È stato riprogrammato a domenica 28 dicembre 2025, alle ore 18:00, sempre in piazza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

