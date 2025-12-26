Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri davanti alla stazione di Porta Nuova
Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri delle 17 del 26 dicembre a Porta Nuova. Lo ha fatto sapere l'assessore Alfredo Cremonese, nell'ambito del cartellone di eventi natalizi del Comune. È stato riprogrammato a domenica 28 dicembre 2025, alle ore 18:00, sempre in piazza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia, cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO]
Pescara, lo spettacolo con Vincenzo Olivieri rinviato a causa del maltempo - A causa delle avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo con Vincenzo Olivieri che era programmato per le ore 17:00 di oggi, venerdì 26 dicembre, è stato rinviato.
