Rinviato per maltempo il presepe vivente 2025 di Villamagna

La 18esima edizione del presepe vivente di Villamagna - rievocazione della Natività lungo le vie del borgo, tradizionalmente prevista per il 26 dicembre, è stata rinviata causa maltempo a domenica 28 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 20. Ingresso libero.

Il presepe vivente di Dogliani rinviato al 27 e 28 dicembre - A causa delle avverse condizioni meteo previste per le sere del 23 e 24 dicembre, la Pro Loco Dogliani Castello ha deciso di rinviare la 51ª edizione del presepe vivente di Borgo Castello alle ...

