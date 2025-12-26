Rinnovo McKennie il calciatore ha scelto il suo futuro | adesso tocca alla Juventus accontentarlo Le ultime
Rinnovo McKennie, la Juventus tratta il prolungamento del contratto. Secondo Sky Sport, il centrocampista desidera proseguire la sua avventura in bianconero. La Juventus ha acceso i motori per blindare uno dei suoi elementi più duttili e affidabili. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera sta lavorando intensamente al rinnovo di contratto di Weston McKennie, diventato ormai un punto fermo nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Il calciatore americano ha espresso chiaramente la propria volontà di rimanere a Torino, città dove si sente perfettamente integrato e apprezzato, ribadendo in più occasioni il suo legame profondo con i colori bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
