Rifiuti il 1° gennaio a Piacenza scatta la tariffa puntuale | sportello contatti e a chi rivolgersi

«Sarà adottata dal 1° gennaio 2026, nel Comune di Piacenza, la Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) del Servizio di Gestione rifiuti, che sostituisce la Tari e sarà calcolata in base ai rifiuti indifferenziati ritirati a domicilio o smaltiti, dagli utenti, nelle apposite campane informatizzate. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

