Rientro a casa per gli evacuati anche a Fusignano il sindaco | Non abbiamo avuto problemi
“Il livello del Senio in queste ore sta calando e non si sono riscontrati problemi di alcun tipo”. Così il sindaco di Fusignano Nicola Pondi nel comunicare la revoca dell'ordinanza di evacuazione. “Rimane il divieto di transitare sugli argini e nelle prossime ore, se le condizioni lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
LA DIRETTA - La paura è alle spalle: passata senza danni la piena dei fiumi; Maltempo Emilia Romagna ultima ora, famiglie tornano a casa dopo la notte di paura: esondazione scongiurata nel Ravennate. Diretta.
