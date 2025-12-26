Rientrava a casa dopo il lavoro Rosaria morta in un tragico incidente nel giorno di Natale
Rosaria Lauro si è spenta nel giorno di Natale, mentre rientrava a casa dopo il lavoro. La donna, 60 anni, capotreno dell'Eav, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nella galleria di Pozzano tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Il presidente dell'Ente Autonomo Volturno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
