Rosaria Lauro si è spenta nel giorno di Natale, mentre rientrava a casa dopo il lavoro. La donna, 60 anni, capotreno dell'Eav, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nella galleria di Pozzano tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Il presidente dell'Ente Autonomo Volturno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Rientrava a casa dopo il lavoro, Rosaria morta in un tragico incidente nel giorno di Natale

