Rientra l' allerta meteo in Emilia Romagna le persone evacuate rientrano a casa

AGI - I fiumi sotto osservazione nella notte - Senio, Santerno, Lamone - sono scesi al di sotto di soglia 3 ('rossa') e le 209 persone accolte nei punti predisposti secondo i piani di Protezione civile dopo le evacuazioni ordinate ieri dai sindaci, sono rientrate nelle loro case già dalle prime ore del mattino. Lo comunica la Regione Emilia Romagna, spiegando che non risultano essersi verificate tracimazioni o, al momento, rotture arginali, mentre alcuni dissesti hanno interessato la viabilità, anche nelle zone collinari. Dopo una notte che ha visto passare i colmi di piena attesi, l'Emilia-Romagna si trova oggi in situazione di allerta arancione nella pianura bolognese, ravennate e ferrarese, dopo l'allerta rossa di ieri, piogge persistenti - con cumulate sul Senio superiori ai 150 millimetri - e letti dei fiumi attraversati da portate d'acqua davvero importanti per un tempo prolungato, anche fino a 32 ore sull'Idice. 🔗 Leggi su Agi.it

Previsioni meteo in miglioramento sull’Italia. Rientra lo stato di allerta rossa in Emilia Romagna - Dopo un Natale all’insegna del brutto tempo su gran parte dell’Italia oggi il meteo dovrebbe migliorare e secondo gli esperti, durerà anche nel week- ecovicentino.it