Rientra la paura a Castel Bolognese
. Il sensore di Casola Valsenio è in soglia verde. Il sensore di Tebano è in calo al di sotto della soglia arancione con livello 4.41 metri. Al Ponte del Castello il livello è in calo al di sotto della soglia rossa con livello 5.19 metri. “Non essendo previste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Castel Bolognese, proseguono i lavori in via Canale: prorogata la chiusura
Leggi anche: Terminata la sostituzione delle lampade nei portici di Castel Bolognese
LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Paura per un anziano a Imola: non rientra a casa, ritrovato solo in un parco.
Torna la paura nel Ravennate, aprono i centri per gli evacuati - Nel pomeriggio, infatti sono scattate le evacuazioni a Castel Bolognese, Cotignola a Bagnacavallo ed altre zone che sono ormai abituate a fare i conti con gli effetti della crisi climatica ... msn.com
Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti a Castel Bolognese, Cotignola e Bagnacavallo per Senio e Lamone, si alzano i livelli dei fiumi - Romagna: in provincia di Ravenna si registra il peggioramento dei livelli dei fiumi. corrieredibologna.corriere.it
Meteo, il maltempo fa paura: evacuazioni in Emilia-Romagna - Romagna dove il forte maltempo ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente ... msn.com
Se avete paura di annoiarvi questo freddo inverno ecco qui la web-series che fa per voi: “A modo nostro” Il dietro le quinte del cantiere che ci aspetta questo inverno in 6 episodi da qui fino a maggio, quando torneremo a navigare Per la prima volta dall’inizio d - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.