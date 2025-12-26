È stata rintracciata e denunciata la donna che, lo scorso 12 dicembre, aveva investito un rider in viale Eritrea, a Roma, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una serie di accertamenti e appostamenti, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno individuato la. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Rider investito da una Smart: individuata la donna fuggita senza prestare soccorso

