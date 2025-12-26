Rider investito da una Smart | individuata la donna fuggita senza prestare soccorso
È stata rintracciata e denunciata la donna che, lo scorso 12 dicembre, aveva investito un rider in viale Eritrea, a Roma, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una serie di accertamenti e appostamenti, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno individuato la. 🔗 Leggi su Today.it
Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile - La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l'incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso.
Rider passa con il rosso al semaforo e viene travolto da una Smart: fuggito il conducente dell'auto - Un 35enne che stava effettuando delle consegne a domicilio è stato travolto da una Smart in viale Eritrea a Roma
Cagliari, rider investito da un'auto finisce su una passante: soccorsa in codice rosso
A Cagliari un rider è stato investito da un'auto, finendo addosso a una passante che si è sentita male dopo l'impatto ed è stata soccorsa in codice rosso al Brotzu. Il fattorino ha ricevuto cure in codice giallo. Cagliari ha registrato vari incidenti stradali recenti
