Rider investito a Roma individuata la donna che era scappata dopo l’incidente

Aveva investito un rider, dandosi alla fuga dopo l’incidente. È stata individuata e denunciata la conducente dell’auto che il 12 dicembre ha investito un corriere in viale Eritrea a Roma, scappando senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino di nazionalità afgana di 35 anni, rimasto ferito. A trovare la donna sono stati gli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale. Dopo aver avviato tutti gli accertamenti nell’area dell’incidente e analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sono risaliti alla targa del veicolo e alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni che risultava però irreperibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

