Vittorio Brumotti non torna a Striscia la Notizia: oggi ha cambiato lavoro e si occupa di un ambito diverso da Striscia la notizia. Ecco cosa fa adesso l’ex inviato del Tg satirico firmato Mediaset. Leggi anche: Vittorio Brumotti morso dal pericoloso ragno violino «Febbre a 41, mi ha provocato delle cose» Con il ritorno di Striscia la Notizia nel 2026, annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, molti telespettatori si sono chiesti quali volti storici sarebbero tornati accanto a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il tg satirico di Antonio Ricci rientrerà in onda da gennaio con cinque puntate in prima serata e gran parte degli inviati più noti, ma non tutti hanno scelto di far parte della nuova stagione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate Brumotti di Striscia la Notizia? Oggi ha lasciato il programma di Antonio Ricci e fa un altro lavoro: ecco quale

Leggi anche: Striscia la Notizia compie 37 anni: festa social aspettando il ritorno in prima serata del programma di Antonio Ricci

Leggi anche: Vittorio Brumotti via da “Striscia la Notizia”, nuovo lavoro in tv: dove lo vedremo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vittorio Brumotti, che fine ha fatto dopo l’addio a Striscia la Notizia.

Vittorio Brumotti lascia Striscia la notizia dopo 17 anni: il motivo della decisione - Dopo Max Laudadio e Stefania Petyx, un altro inviato storico annuncia che nella nuova stagione del tg satirico di Canale 5 non ci sarà ... today.it

Brumotti, che fine ha fatto dopo Striscia la Notizia: nuovo lavoro inaspettato/ Ha detto addio alla tv? - Brumotti, il nuovo lavoro dopo Striscia la Notizia: cosa fa oggi e dove lo vediamo in tv. ilsussidiario.net