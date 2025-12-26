Ricerca il segreto di un cuore giovane? E’ nascosto nel nervo vago 

Scoperto da  scienziati italiani il segreto per un cuore più sano e “più giovane”:  uno studio coordinato da  Vincenzo Lionetti e Silvestro Micera  della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su  Science Translational Medicine  dimostra che è  determinante il collegamento con il cosiddetto ‘nervo vago’,  un lungo nervo con svariate funzioni e collegamenti con diversi organi e tessuti. Il risultato apre a nuove prospettive per la chirurgia cardiotoracica e dei trapianti, suggerendo che  il ripristino dell’innervazione vagale cardiaca  al momento dell’intervento chirurgico possa rappresentare una strategia innovativa per la protezione cardiaca a lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Studio dimostra ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore

