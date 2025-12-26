Ricerca il segreto di un cuore giovane? E’ nascosto nel nervo vago
Scoperto da scienziati italiani il segreto per un cuore più sano e “più giovane”: uno studio coordinato da Vincenzo Lionetti e Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine dimostra che è determinante il collegamento con il cosiddetto ‘nervo vago’, un lungo nervo con svariate funzioni e collegamenti con diversi organi e tessuti. Il risultato apre a nuove prospettive per la chirurgia cardiotoracica e dei trapianti, suggerendo che il ripristino dell’innervazione vagale cardiaca al momento dell’intervento chirurgico possa rappresentare una strategia innovativa per la protezione cardiaca a lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
