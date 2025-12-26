Ricerca il segreto di un cuore giovane? E’ nascosto nel nervo vago 

Scoperto da scienziati italiani il segreto per un cuore più sano e “più giovane”: uno studio coordinato da Vincenzo Lionetti e Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine dimostra che è determinante il collegamento con il cosiddetto ‘nervo vago’, un lungo nervo con svariate funzioni e collegamenti con diversi organi e tessuti. Il risultato apre a nuove prospettive per la chirurgia cardiotoracica e dei trapianti, suggerendo che il ripristino dell’innervazione vagale cardiaca al momento dell’intervento chirurgico possa rappresentare una strategia innovativa per la protezione cardiaca a lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore

Leggi anche: Studio dimostra ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore; Il segreto di Gury: “Un ‘Harry Potter friulano’ tra mito, ricerca e radici”; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a gennaio 2026; Il segreto del successo, la storia di Giuseppe: Sono rimasto al Sud e vendo i prodotti fatti nella mia terra.

Asse cuore–cervello: uno studio internazionale dimostra il ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore - Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su ... msn.com