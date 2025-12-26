Report risultato goal dell’AFCON 2025

2025-12-26 17:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Angola e Zimbabwe hanno guadagnato i loro primi punti alla Coppa d’Africa 2025 (AFCON), ma dovranno riservare una sorpresa nelle ultime partite della fase a gironi dopo un divertente pareggio a Marrakech venerdì. L’attaccante del Palancas Negras, Gelson Dala, ha sfondato nel primo minuto con l’abile chip di To Carneiro, ma l’icona 35enne dei Warriors, Knowledge Musona, ha abbattuto il passaggio di Bill Antonio con squisita precisione prima di applicare un finale per eguagliare il pareggio durante i tempi di recupero del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

