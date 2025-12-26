La storia di Raziel ha catturato l’immaginario collettivo rendendo Soul Reaver uno dei giochi più amati della prima Playstation, una gloria passata che meriterebbe di essere rispolverata con un reboot in grado di rendere moderni il gameplay e le animazioni per farla scoprire anche a chi all’epoca non ha potuto godere della sua grandezza. In una generazione ricca di titoli divenuti iconici, l’IP di Eidos Montreal è giunta sul mercato come un fulmine a ciel sereno, riuscendo a conquistarsi il favore di tutti gli utenti della prima Playstation. Il team al lavoro sul videogame era talentuoso e poteva contare sulla penna ispirata di una giovanissima Amy Henning (la stessa scrittrice che ha dato vita alla saga di Uncharted). 🔗 Leggi su Esports247.it

Regni spettrali, legami recisi, sete di potere e vendetta, il primo Soul Reaver era una perla e merita un reboot

