Un regalo di Natale da 1,81 miliardi di dollari. È quanto è stato vinto in Arkansas alla lotteria della vigilia con un unico biglietto che ha centrato tutti e sei i numeri del Powerball. Si tratta della seconda cifra più alta mai vinta in quello che è considerato il SupereEnalotto degli Stati Uniti. Il vincitore, in base alla legge dello Stato, può restare anonimo per tre anni, a meno che non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Regalo di Natale ricchissimo negli Usa: vinti quasi due miliardi grazie alla lotteria Powerball!

