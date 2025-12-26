Regali in ritardo e spesa last minute | dove trovo un supermercato aperto

Dove posso trovare un supermercato aperto il 26 dicembre: la corsa al punto vendita dove riuscire a fare la spesa nonostante la festività. Regali dimenticati o non ancora corrisposti, ultimi ingredienti da portare in tavola per un invito inatteso o semplicemente la voglia di fare una spesa last-minute: il 26 dicembre – giorno di Santo Stefano – si presenta ogni anno come una piccola “caccia” ai negozi aperti. In Italia questo giorno festivo non è sempre sinonimo di negozi chiusi: mentre molti supermercati osservano orari ridotti o restano chiusi, alcune insegne e punti vendita nelle grandi città rimangono operativi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Regali in ritardo e spesa last minute: dove trovo un supermercato aperto Leggi anche: Regali di Natale, sei in super ritardo e zero idee: i pensieri last minute che ti salvano Leggi anche: REGALI DI NATALE LAST MINUTE: i libri consigliati da NerdPool La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Regali di Natale sostenibili: 5 idee last minute che faranno felici tutti; Natale, via allo shopping last minute. E i piemontesi riscoprono i negozi sotto casa; Regali di Natale “in serie”: la regola di galateo per non sbagliare; Scuse, tempo e attenzioni: ecco i doni più preziosi. Natale, speciale regali last minute, ansia da doni e altre disgrazie - Tra regali last minute, inviti improvvisi e l’idea di “tanto è Natale”, il rischio è quello di trasformare la festa ... ansa.it

3 regali di Natale last minute che puoi trovare SUBITO e ovunque così ti eviti la brutta figura - Se anche quest'anno ti sei davvero ridotta all'ultimo non preoccuparti: questi 3 regali di Natale li trovi ovunque e farai un figurone! sfilate.it

Regali di Natale 2025, idee last minute/ Buoni acquisto, kit di cosmesi, pacchi alimentari… - Regali di Natale 2025, le migliori idee last minute: dai buoni acquisto agli spunti fai- ilsussidiario.net

Idee regalo last minute per bambini

Sei in ritardo per i regali Nessun problema ci pensa batoni Batoni a tuttii Piazza Pompeo Batoni, 18 Via delle Collacchie, Follonica GR Via Starnina 30 055 714076 - facebook.com facebook

Mi dispiace se i regali arrivano un po' in ritardo quest'anno x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.