Record per Checco Zalone al cinema a Natale | i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011

Buen Camino di Checco Zalone, uscito al cinema nel giorno di Natale, segna un record di incassi con dati che non si registravano dal 2011. Il film, diretto da Gennaro Nunziante, ha superato i 7 milioni di euro d'incasso totali al suo esordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Checco Zalone milionario con sei Ferrari: curiosità e trama di Buen Camino, al cinema a Natale Leggi anche: Buen Camino: il primo poster del nuovo film con Checco Zalone, in arrivo al cinema a Natale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Buen camino di Checco Zalone al cinema da Natale, quanto vale per l'industria cinematografica italiana; Il Natale dei baresi? Al cinema per Zalone e il suo «Buen Camino»: «Bravo Checco» VIDEO; I record al botteghino battuti dai film di Checco Zalone; Buen Camino, Checco Zalone torna al cinema con un film potente e un viaggio che cambia la vita. Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it

Checco Zalone torna al cinema con Buen camino

"La sfida Portare al cinema i più giovani", spiega Checco Zalone tornato sul grande schermo con Buen Camino diretto da Gennaro Nunziante. E sì, ci sono gli estremi per un (nuovo) record. In sala il 25 dicembre. - facebook.com facebook

