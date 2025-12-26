Tempo di lettura: < 1 minuto Ha tentato di sfuggire a un rapinatore che lo ha colpito con due fendenti alla schiena. La vittima dell’aggressione è un 25enne, incensurato, medicato e poi dimesso dall’ospedale del Mare. L’episodio si è verificato intorno alle 22 a una fermata dell’autobus in via Argine, alla periferia di Napoli. Il malvivente, di probabile nazionalità straniera, si è avvicinato al giovane minacciandolo con un coltello per rapinarlo; la vittima ha provato a divincolarsi ed è stata ferita alla schiena dallo sconosciuto che poi è fuggito. Indaga la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reagisce alla rapina, accoltellato alla schiena

