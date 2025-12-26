Rasha e Omer amore oltre il Grande Fratello | doppia festa di compleanno e Natale insieme VIDEO

Dalla crisi al riavvicinamento: la coppia ritrova l’equilibrio. Sembrava che la loro storia potesse naufragare sul più bello, ma Rasha Younes e Omer Elomari hanno dimostrato che il legame nato sotto i riflettori del Grande Fratello è più solido di quanto si pensasse. Dopo le tensioni emerse nelle ultime settimane del reality, culminate con l’eliminazione di Rasha, la coppia ha attraversato un momento di distanza e riflessione che oggi sembra definitivamente alle spalle. Durante la finalissima del programma condotto da Simona Ventura, la 33enne aveva fatto un passo indietro, chiarendo alcune incomprensioni nate all’interno della Casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Rasha Younes e Omer Elomari inseparabili dopo il GF: tra i progetti un viaggio da soli - Deianira Marzano ha svelato che Rasha e Omer starebbero organizzando un viaggio che li porterà lontano da tutti per un periodo ... it.blastingnews.com