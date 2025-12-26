Rapina nel cuore di Napoli giovane spinto a terra per un cellulare

La Polizia di Stato ha tratto in arresto la scorsa notte un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Rapina in centro, uomo armato di coltello ruba smartphone e cellulare ad un giovane Leggi anche: Rapina sul lungomare di Giardini, 20enne ai domiciliari: aggredì un giovane per rubargli cellulare, portafoglio e droga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Corso Umberto I, rapina a un turista: arrestato 18enne dalla Polizia di Stato; In pieno centro, turista rapinato su Corso Umberto: 18enne arrestato, allerta per la sicurezza locals. Napoli, ruba un cellulare in corso Garibaldi: ragazzo di 18 anni arrestato dalla polizia - La scorsa notte la polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. msn.com

Napoli, prova a fuggire da una rapina: ragazzo di 25 anni accoltellato alla schiena - Ha tentato di sfuggire a un rapinatore che lo ha colpito con due fendenti alla schiena. msn.com

Rapina e aggredisce una escort a Napoli - Prima ha avuto un rapporto sessuale con una escort, poi l'ha aggredita e rapinata: un venticinquenne è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di ... rainews.it

PAVIA - Il rapido intervento della Polizia ha permesso di bloccare i responsabili di una rapina ai danni di un giovane, commessa nel cuore del centro storico di Pavia. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.