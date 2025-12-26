Ramallah il soldato riservista che ha investito un palestinese condannato a 5 giorni di carcere

È stato condannato a cinque giorni agli arresti domiciliari il soldato riservista che è stato ripreso mentre investiva un palestinese che stava pregando sul ciglio di una strada vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce Yedioth Ahronoth. Il soldato è anche accusato di aver aperto il fuoco e di aver ferito due palestinesi, poco prima di investire il fedele musulmano. Arrestato ieri, al riservista è stata sequestrata l’arma. Successivamente è stato rilasciato agli arresti domiciliari. L’indagine. Ieri le forze armate israeliane avevano annunciato un’indagine dopo la circolazione del video che ritraeva il soldato mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ciglio di una strada vicino Ramallah, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Soldato riservista israeliano investe col quad palestinese che sta pregando: il video della violenza in Cisgiordania

Leggi anche: Ha aggredito Ariana Grande alla prima di Wicked: l’uomo è stato condannato a 9 giorni di carcere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ramallah, un soldato riservista israeliano investe con un quad un palestinese che sta pregando; Ramallah, palestinese investito da un colono israeliano mentre prega; Soldato israeliano investe musulmano mentre prega: aperta indagine; Cisgiordania, Idf apre indagine su un riservista che investe un uomo mentre prega sulla strada - Media Israele, 'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto'.

Riservista israeliano investe un palestinese intento a pregare - Un riservista militare israeliano ha investito con il suo veicolo un palestinese che stava pregando sul ciglio della strada nella zona di Dayr Jarir, vicino a Ramallah in Cisgiordania. ticinonews.ch