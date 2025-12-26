Ramallah il soldato riservista che ha investito un palestinese condannato a 5 giorni di carcere
È stato condannato a cinque giorni agli arresti domiciliari il soldato riservista che è stato ripreso mentre investiva un palestinese che stava pregando sul ciglio di una strada vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce Yedioth Ahronoth. Il soldato è anche accusato di aver aperto il fuoco e di aver ferito due palestinesi, poco prima di investire il fedele musulmano. Arrestato ieri, al riservista è stata sequestrata l’arma. Successivamente è stato rilasciato agli arresti domiciliari. L’indagine. Ieri le forze armate israeliane avevano annunciato un’indagine dopo la circolazione del video che ritraeva il soldato mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ciglio di una strada vicino Ramallah, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online
