Raid Usa contro l’Isis in Nigeria Trump rivendica l’operazione

Gli Stati Uniti hanno colpito basi dell’Isis nel Nord-Ovest della Nigeria. Trump rivendica un’operazione «potente e letale» contro i terroristi accusati di massacri di cristiani. «L’uccisione di cristiani innocenti deve finire», avverte il capo del Pentagono Hegseth. Conferme da Africom e dal governo di Abuja. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid aerei contro obiettivi riconducibili allo Stato Islamico nella parte Nord occidentale della Nigeria. A darne notizia è stato direttamente il presidente americano Donald Trump, che nella notte ha annunciato l’operazione attraverso un post pubblicato su Truth, rivendicandone la portata militare e politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

