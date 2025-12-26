Raid Usa contro l’Isis in Nigeria Trump rivendica l’operazione
Gli Stati Uniti hanno colpito basi dell’Isis nel Nord-Ovest della Nigeria. Trump rivendica un’operazione «potente e letale» contro i terroristi accusati di massacri di cristiani. «L’uccisione di cristiani innocenti deve finire», avverte il capo del Pentagono Hegseth. Conferme da Africom e dal governo di Abuja. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid aerei contro obiettivi riconducibili allo Stato Islamico nella parte Nord occidentale della Nigeria. A darne notizia è stato direttamente il presidente americano Donald Trump, che nella notte ha annunciato l’operazione attraverso un post pubblicato su Truth, rivendicandone la portata militare e politica. 🔗 Leggi su Laverita.info
