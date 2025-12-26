“ Una scelta libera, responsabile e ponderata ”. Così Laura Mattarella racconta il proprio ruolo accanto al padre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un’intervista rilasciata a Vogue Italia. Un ruolo che, sottolinea, non nasce da un incarico formale, ma da una scelta personale maturata nel tempo e vissuta con discrezione. Laura Mattarella spiega di aver considerato un dovere e anche un onore accompagnare il padre nelle occasioni ufficiali della Repubblica. Allo stesso tempo, riconosce che quel ruolo sarebbe stato svolto “ certamente meglio ” dalla madre, se fosse stata presente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quirinale, Laura Mattarella: “Un dovere e un onore stare accanto a mio padre”

Leggi anche: Quirinale, Laura Mattarella: "First daughter? Un dovere e un onore stare accanto a mio padre"

Leggi anche: Laura Mattarella: “Un dovere e un onore stare accanto a mio padre”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Laura Mattarella si racconta a : «Ho considerato un dovere e un onore stare accanto a mio padre, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio»; Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady.

Quirinale, Laura Mattarella: "First daughter? Un dovere e un onore stare accanto a mio padre" - ''La mia è stata una scelta libera, responsabile e ponderata'', ''ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre ... msn.com