Quirinale Laura Mattarella | Un dovere e un onore stare accanto a mio padre
“ Una scelta libera, responsabile e ponderata ”. Così Laura Mattarella racconta il proprio ruolo accanto al padre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un’intervista rilasciata a Vogue Italia. Un ruolo che, sottolinea, non nasce da un incarico formale, ma da una scelta personale maturata nel tempo e vissuta con discrezione. Laura Mattarella spiega di aver considerato un dovere e anche un onore accompagnare il padre nelle occasioni ufficiali della Repubblica. Allo stesso tempo, riconosce che quel ruolo sarebbe stato svolto “ certamente meglio ” dalla madre, se fosse stata presente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Quirinale, Laura Mattarella: "First daughter? Un dovere e un onore stare accanto a mio padre"
Leggi anche: Laura Mattarella: “Un dovere e un onore stare accanto a mio padre”
Laura Mattarella si racconta a : «Ho considerato un dovere e un onore stare accanto a mio padre, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio»; Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady.
Quirinale, Laura Mattarella: "First daughter? Un dovere e un onore stare accanto a mio padre" - ''La mia è stata una scelta libera, responsabile e ponderata'', ''ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre ... msn.com
Laura Mattarella: «Un onore e un dovere il ruolo da "first lady". Però non abito al Quirinale, ma felicemente a casa mia» - La figlia del capo dello Stato in una intervista a «Vogue» racconta il suo impegno vicino al padre: «Mia madre lo avrebbe svolto meglio». roma.corriere.it
Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady - "Ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio. ansa.it
“La signora Laura Mattarella la incontro alle 17 di un mercoledì di dicembre nella Sala della Musica del Quirinale, ma il suo sorriso lo colgo davvero solo più tardi, quando usciamo a guardare l’ultima luce del tramonto su Roma da un balcone della Sala di Dru - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.