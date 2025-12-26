Quirinale Laura Mattarella | First daughter? Un dovere e un onore stare accanto a mio padre

''La mia è stata una scelta libera, responsabile e ponderata'', ''ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio''. Lo dice in un'intervista a 'Vogue Italia', Laura Mattarella, raccontando la sua ''scelta'' di stare accanto al padre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ''Devo dire che il fatto che i miei figli, all'epoca della prima elezione, dieci anni fa, fossero già abbastanza grandi, è stato un elemento dirimente''. ''Sono consapevole di svolgere un ruolo, accanto a mio padre, e cerco di esercitarlo al meglio.

