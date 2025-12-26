Questura Napoli nel 2025 oltre duemila arresti e 7.840 denunce
Tempo di lettura: 2 minuti Duemila e 72 arresti, 7.840 denunce: è il bilancio dell’attività condotta nel 2025 dai poliziotti della Questura di Napoli, che inoltre hanno controllato complessivamente 871.567 persone e 287.699 veicoli. L’attività di prevenzione – viene sottolineato – “si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione, provvedimenti di carattere amministrativo emessi dal Questore nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi”. Tra queste, assumono particolare rilievo le misure di contrasto della violenza contro le donne. Nel corso dell’anno, il questore di Napoli Maurizio Agricola ha emesso complessivamente 259 ammonimenti per atti persecutori e per i reati rientranti nel cosiddetto “codice rosso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
