Quello degli orologi two-tone è un trend che puoi fare subito tuo per mixare oro e argento con tanto stile
È tempo di innamorarci (di nuovo) degli orologi uomo bicolore, detti anche orologi two-tone. Modelli segnatempo in cui convivono due opposti metallici che non si odiano affatto, anzi. Quando l' argento scintillante dell'acciaio e la luminosità calda del color oro si fondono su cassa e cinturino, qualcosa succede: le regole dell'orologeria classica a cui siamo stati abituati si spezzano e si crea un corto circuito estetico che non passa inosservato e di cui oggi subiamo ancora il fascino.
