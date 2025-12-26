Quello degli orologi two-tone è un trend che puoi fare subito tuo per mixare oro e argento con tanto stile

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È tempo di innamorarci (di nuovo) degli orologi uomo bicolore, detti anche orologi two-tone. Modelli segnatempo in cui convivono due opposti metallici che non si odiano affatto, anzi. Quando l' argento scintillante dell'acciaio e la luminosità calda del color oro si fondono su cassa e cinturino, qualcosa succede: le regole dell'orologeria classica a cui siamo stati abituati si spezzano e si crea un corto circuito estetico che non passa inosservato e di cui oggi subiamo ancora il fascino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

quello degli orologi two tone 232 un trend che puoi fare subito tuo per mixare oro e argento con tanto stile

© Gqitalia.it - Quello degli orologi two-tone è un trend che puoi fare subito tuo, per mixare oro e argento con tanto stile

Leggi anche: I 10 orologi in acciaio più belli che puoi avere con meno di 150 euro, per portare a casa tanto carattere a un prezzo light

Leggi anche: E tutto quello che puoi fare per prevenire e addolcire i segni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.