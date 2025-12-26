Esattamente 81 anni fa, il 25 dicembre del 1944, a Ceriano Laghetto il cuore del parco delle Groane subì un bombardamento da parte delle forze Alleate. L’obiettivo fu quella polveriera che ancora oggi è visibile all’esterno dell’area recintata. Basta passare per la ciclopedonale e i suoi resti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Quel Natale di “fuco” alle Groane: dalle bombe a centro per promuovere l’ambiente

